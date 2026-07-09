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НовостиОбщество9 июля 2026 16:28

В Екатеринбурге на месяц перекроют переулок Коломенский

В Екатеринбурге из-за обновления теплосетей ограничат движение на двух участках
Никита ПРИХОДЬКО
Ограничения будут действовать с 27 июля по 30 августа

Ограничения будут действовать с 27 июля по 30 августа

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 27 июля по 30 августа 2026 года перекроют участок рядом с домом №3 по переулку Коломенский. Причиной стало обновление магистральных теплосетей от котельной на улице Изоплитной, 23А. Все работы будут проводиться поэтапно.

- В период проведения работ по переулку Коломенскому движение транспорта будет организовано по улицам: Фабричная – Алексеева – Синарская – Крымский – Иртышский, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

С началом следующего этапа специалисты перекроют участок возле дома №58 по улице Синарской. Ограничения будут действовать с 10 по 24 августа. Объехать зону проведения работ можно будет по улице Артиллеристов.

Отмечается, что работы по модернизации теплосетей не повлияют на маршруты общественного транспорта.

Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись ко временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут с учетом всех перекрытий.