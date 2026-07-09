В результате случившегося было разбито окно трамвая. Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге 9 июля 2026 года в районе улицы Кишиневская обстреляли трамвай. Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, в салоне на момент происшествия находился подросток. К счастью, он отделался лишь испугом. О случившемся сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.

- Сегодня на Технической в районе улицы Кишиневская обстреляли трамвай, едва не пострадал мальчонка, он просто перепугался. Трамвайные власти полагают, что стреляли из окна какой-то новостройки, - передают в telegram-канале.

В Екатеринбурге обстреляли трамвай с подростком в салоне Видео: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В результате выстрела было разбито окно трамвая. Кто открыл стрельбу и из-за чего, пока неизвестно.

Напомним, что накануне мужчина напал на рейсовый автобус и сломал дворники из-за того, что транспорт его не дождался. Сотрудники полиции проводят по факту произошедшего проверку.