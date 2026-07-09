Примерный ущерб составил 200 тысяч рублей. Фото: «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге мужчина напал на рейсовый автобус и сломал ему дворники. Как сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, причиной неадекватного поведения стало то, что автобус его не дождался. ЧП произошло вечером 8 июля в Академическом районе.

На видео видно, что мужчина, явно в нетрезвом виде активно жестикулирует и снимает происходящее на телефон. После он отгибает дворники, пинает по зеркалу и уходит, но потом возвращается еще несколько раз.

Неадекват напал на автобус и сломал ему дворники. Видео: «Екатеринбург. Главное»

– Автобус же был вынужден сниматься с рейса и ехать в гараж. Там уже сейчас насчитали 200 тысяч ущерба. Сломаны дворники и зеркало, а еще ремонт и простой, – сообщил telegram-канал.

Отмечается, что по данному инциденту уже обратились в полицию, мужчина задержан. Мы запросили комментарий в ведомстве, материал будет обновлен, как только поступит ответ.