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НовостиПолитика9 июля 2026 13:36

Екатеринбург и индонезийская Самаринда намерены стать городами-побратимами

Екатеринбург может стать городом-побратимом индонезийской Самаринды
Никита ПРИХОДЬКО
Соответствующий протокол подписали в формате видеоконференции. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Соответствующий протокол подписали в формате видеоконференции. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава индонезийского города Самаринды Энди Харун подписали протокол о намерении установить побратимские отношения между муниципалитетами. Церемония прошла в формате видеоконференции на выставке ИННОПРОМ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

- Это событие, как и декларация о стратегическом партнерстве между нашими странами, подтверждает: Россия и Индонезия вышли на новый уровень доверия, - рассказал Алексей Орлов.

Отмечается, что сотрудничество между городами поможет улучшить качество жизни населения и расширить сотрудничество сразу в нескольких сферах, включая промышленность, образование, торговлю, развитие кадрового потенциала и технологий, экологию, а также культуру и туризм.

- Если объединить те преимущества, которые есть у Екатеринбурга, а также инвестиционную привлекательность Самаринды, мы можем наладить выгодное сотрудничество, приносящее пользу нашим государствам, - подчеркнул мэр Самаринды Энди Харун.

Напомним, что недавно Свердловская область и Индонезия договорились о поставках продукции.