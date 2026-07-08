Свердловская область и Индонезия договорилась о поставках продукции

С Индонезией ведутся работы и по другим направлениям сотрудничества Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область и Индонезия договорились о поставках продукции. Об этом рассказал губернатор региона Денис Паслер на брифинге, посвященном итогам ИННОПРОМа. Напомним, что Индонезия в этом году выступает страной-партнером промышленной выставки. Индонезийская делегация насчитывает 250 человек.

– Обсуждаются поставки продукции завода Кушвинских прокатных валков для металлургической отрасли Индонезии, а также экспорт медицинского оборудования, которое выпускают предприятия Свердловской области, – отметил Денис Паслер.

Кроме того, достигнуты предварительные договоренности о развитии существующих направлений и о запуске новых проектов. Их реализация позволит расширить экспортные возможности предприятий и укрепить экономические связи. Работа также ведется и по другим направлениям сотрудничества.