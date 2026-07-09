В Пионерском районе Екатеринбурга перекроют улицу почти на год

Улицу Вилонова из-за строительства ЖК перекроют на восемь месяцев Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в Пионерском районе перекроют улицу Вилонова почти на год – с 17 июля 2026 года до 17 марта 2027 года. Ограничения затронут участок от дома №84 на улице Вилонова до дома №4 по улице Раевского.

– Это связано со строительством жилого комплекса в квартале улиц Вилонова – Раевского – Ирбитской – Данилы Зверева, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

На месте проведения работ установят соответствующие знаки. Объехать зону перекрытия можно по улицам Данилы Зверева – Ирбитской – Раевского. На маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияет.

Напомним, что в Екатеринбурге почти на два месяца перекроют улицу Синяева. Здесь будут строить водопровод для возводимого жилого дома на данном участке. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября.