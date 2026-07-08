Улицу Синяева в Екатеринбурге перекроют почти на два месяца

На улице Синяева будут строить водопровод Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге почти на два месяца перекроют улицу Синяева. Причиной стало строительство водопровода для возводимого жилого дома на данном участке. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября.

- На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода АО «Уралкабель». Движение общественного транспорта на данном участке отсутствует, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что по завершении всех работ специалисты восстановят элементы благоустройства. Екатеринбуржцев попросили с понимаем отнестись к временным ограничениям и заранее спланировать свой маршрут с учетом всех перекрытий.

Напомним, что с 14 июля также будет закрыто движение по двум участкам улицы Ротной.