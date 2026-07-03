В Екатеринбурге перекроют еще один участок улицы Ротной

Участок перекроют с 14 июля по 30 декабря Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перекроют участок улицы Ротной, от Комбинатской до Предельной. Ограничения будут действовать с 14 июля по 30 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Это связано со строительством теплосетей для подключения к системе централизованного теплоснабжения нового жилого комплекса в районе улиц Ротной – Комбинатской – 2-й Новосибирской, - пояснили в мэрии.

На закрытом участке будут установлены соответствующие указатели и дорожные знаки. Для автомобилистов предусмотрели объезд по улицам Предельной – Комбинатской – переулку Лечебному. Отмечается, что после завершения всех работ специалисты восстановят элементы благоустройства.

Напомним, что это не первый участок улицы Ротной, который перекроют с 14 июля.