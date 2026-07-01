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НовостиОбщество1 июля 2026 14:24

Улицу Ротную в Екатеринбурге перекроют почти на два месяца

В Екатеринбурге улицу Ротную перекроют из-за строительства сетей водоснабжения
Никита ПРИХОДЬКО
Участок улицы перекроют с 14 июля по 12 сентября

Участок улицы перекроют с 14 июля по 12 сентября

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге специалисты почти на два месяца перекроют участок улицы Ротная, в районе дома №21 по улице Комбинатской. Причиной стало строительство сетей водоснабжения к зданию, строящемуся по данному адресу.

- Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Предельной – Ротной – Новокомбинатской; по улице Предельной – переулку Лечебному – улице Комбинатской, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут действовать с 14 июля по 12 сентября. Отмечается, что на время перекрытия на участке установят соответствующие указатели и дорожные знаки. По завершении всех работ специалисты восстановят элементы благоустройства.

Екатеринбуржцев попросили с понимаем отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с учетом всех ограничений.