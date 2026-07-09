В Березовском не стали отправлять в СИЗО мужчину, открывшего стрельбу по детям

Дмитрию избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фото: Березовский городской суд

В Березовском избрали меру пресечения Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по детям. Инцидент произошел 7 июля в одном из коттеджных поселков. В результате произошедшего 13-летний подросток был ранен в ногу, его госпитализировали. Как сообщили в суде, также в плечо был ранен 15-летний мальчик. По данному факту в СК возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, Дмитрию не понравилось, что подростки шли по его участку, а замечание так не делать – проигнорировали. Пневматический пистолет марки «Спорт-306-М» и комплект боеприпасов в виде металлических шариков сыщики изъяли

– Постановлением Березовского городского суда Свердловской области от 09 июля 2026 в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано, – сообщили в Свердловском областном суде.

Домрачеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.