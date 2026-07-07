«Шли по его участку»: в Березовском мужчина открыл стрельбу по детям

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском мужчина открыл стрельбу по детям, которые шли по его участку. Инцидент произошел 7 июля в одном из коттеджных поселков. В результате произошедшего 13-летний подросток был ранен в ногу, его госпитализировали.

- По данному факту возбуждено уголовное дело статье 213 УК РФ «Хулиганство». Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, сбор и закрепление доказательств, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Расследование произошедшего взял на контроль и Председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко представить доклад об установленных обстоятельствах.

Личность стрелявшего удалось оперативно установить сотрудникам полиции. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, им оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Дмитрий. Ранее судим мужчина не был.

- Гражданину не понравилось, что подростки шли по его участку, а замечание так не делать – проигнорировали. Пневматический пистолет марки «Спорт-306-М» и комплект боеприпасов в виде металлических шариков сыщики изъяли и передали коллегам из СКР в качестве вещдока, - отметил полковник Горелых. - Произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер.

Скрыться от сотрудников полиции Дмитрий не пытался. Когда ему позвонили и попросили явиться для дачи показаний, мужчина пришел добровольно. Сейчас по факту произошедшего продолжается разбирательство.