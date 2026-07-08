В Ирбите эвакуировали 10 человек из-за подъема уровня воды в реке Ница

Паводок затронул 9 населенных пунктов. Фото: соцсети главы Ирбитского МО Алексея Никифорова

В Ирбите 8 июля 2026 года эвакуировали 10 человек. Причиной стал высокий уровень воды в реке Ница, вызванный дождевым паводком. По последним данным, он повысился на 32 сантиметра до 685 сантиметров. Для жителей развернули пункт временного размещения.

- Выставлен круглосуточный пост спасателей с плавсредствами. В Ирбитском МО в отрезанную деревню Курьинка организован подвоз питьевой воды, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что на территории муниципалитета сейчас действует режим повышенной готовности. Как рассказали в администрации Ирбитского района, на текущий момент подтоплены 30 домов, где проживают в общей сложности 75 человек. Затопленных зданий нет.

Паводок затронул поселок Курьинский, села Волково и Ницинское, деревни Бердюгина, Буланова, Бузина, Мельникова, Дубская и Трубина.