Жителей Ирбитского района предупредили об угрозе новых подтоплений

Паводок затронул восемь населенных пунктов Ирбитского района Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей Ирбитского района об угрозе новых подтоплений из-за высокого уровня воды в реке Ница. Причиной стали сильные ливни, обрушившиеся на Свердловскую область. Сейчас на территории муниципалитета введен режим повышенной готовности.

- В период 8-10 июля в реке Ница ожидается достижение уровнем воды отметки, при которой возникает опасное гидрологическое явление – 740 сантиметров над нулем поста, увеличение зоны затопления поймы, жилых домов, участков дорог, - пояснили в МЧС.

Как рассказали в районной администрации, паводок затронул поселок Курьинский, села Волково и Ницинское, деревни Бердюгина, Бузина, Мельникова и Трубина. Кроме того, в результате подтопления одной из дорог от большой земли оказалась отрезана деревня Курьинка.

Всего на территории муниципалитета, согласно данным на 7 июля, подтоплен 31 дом, где проживают в общей сложности 70 человек. Затопленных зданий нет. В случае необходимости для жителей развернули пункт временного размещения в деревне Фомина.