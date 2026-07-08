Больше 4 тысяч свердловских выпускников решили пересдать ЕГЭ

Больше 4 тысяч выпускников напишут экзамен заново Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области правом пересдать ЕГЭ воспользовались больше 4 тысяч выпускников. Школьники могли выбрать любой ранее сданный предмет и написать экзамен заново. При этом предыдущий балл аннулируется – при поступлении будет учитываться лишь новый полученный результат.

- Пересдачи распределены на два дня: 8 июля участники сдают русский язык, информатику, химию, физику, литературу и письменную часть иностранных языков, а 9 июля – математику, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть иностранных языков, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

Наиболее популярным для пересдачи оказалось обществознание – заново экзамен по этому предмету напишут 857 человек. Еще 783 выпускника выбрали информатику и 520 – русский язык.

Напомним, что свердловские власти уже подвели предварительные итоги ЕГЭ. Согласно результатам, 256 человек сдали один из предметов на высший балл. Это на 93 больше, чем в предыдущем году.