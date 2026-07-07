Количество стобалльников по ЕГЭ в Свердловской области выросло до 256

Наибольший рост числа стобалльных результатов зафиксировали по физике и литературе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области подвели предварительные итоги ЕГЭ в 2026 году. Так, согласно результатам, количество стобалльников в регионе выросло до 256. Отмечается, что это на 93 больше, чем в 2025 году. Тогда было зарегистрировано 163 стобалльных результата.

- Наибольшее количество стобалльных результатов в регионе традиционно приходится на Екатеринбург. В 2026 году сразу 15 выпускников получили по 200 баллов по итогам двух экзаменов. Годом ранее такой результат показали восемь школьников, - рассказали в областном департаменте информационной политики.

Наибольший рост числа стобалльных работ зафиксировали по физике и литературе: максимальный результат получили 52 и 97 выпускников соответственно. Годом ранее число стобалльников по данным предметам составляло 11 и 47.

Рост количества максимальных результатов также зафиксировали по русскому языку, профильной математике, истории и обществознанию, информатике и биологии.

Напомним, что недавно трехсотбалльник из Екатеринбурга Геннадий Смирнов рассказал, как успешно сдать ЕГЭ.