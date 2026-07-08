На ВИЗе построят новый кампус Уральского медицинского университета

Сейчас у УГМУ корпуса разбросаны по всему городу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на ВИЗе построят новый кампус Уральского государственного медицинского университета. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер на брифинге по итогам ИННОПРОМа. Предварительная стоимость проекта –14 миллиардов рублей. Работа по проектированию начнется до конца года.

– Сегодня ребята-медики учатся во множестве разных корпусов, разбросанных по всему городу. Мы видим, что нужно собрать все в одном месте. Предварительно заявленные параметры – порядка 76 тысяч квадратных метров. Место, на мой взгляд, очень удобное: хорошая транспортная доступность, близкое расположение к центру, – отметил Денис Паслер.

Напомним, что ранее глава Свердловской области во время переговоров с председателем правительства Михаилом Мишустиным попросил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера. Реализация запланирована на 2028-2030 годы.