Правительство поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области

Денис Паслер и Михаил Мишустин обсудили развитие медицинского кластера. Фото: канал Дениса Паслера

Правительство РФ поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области. Речь идет об Уральском государственном медицинском университете.

Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вузу необходима трансформация в современное учебное заведение с развитой научной, спортивной и жилищной инфраструктурой.

– Денис Владимирович, обязательно будем поддерживать. Нужно просто посмотреть детали, и, без сомнения, это важное направление, мне об этом Министр докладывал как раз на днях, – поддержал проект Михаил Мишустин.

Ориентировочные даты реализации проекта – 2028-2030 годы.

Председатель правительства отметил важность развития социальных объектов. Михаил Мишустин выразил надежду на то, что в Свердловской области и в дальнейшем будет вестись подготовка высококвалифицированных кадров, нужных для экономики.