Денис Паслер рассказал о судьбе наземного метро в Екатеринбурге

Проект строительства метро в Екатеринбурге реализуется в плановом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области в ходе брифинга, посвященного итогам ИННОПРОМа, рассказал о развитии метро и электричек в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге появится станция метро «Северная», а проект наземного метро до Березовского поставлен на паузу.

Денис Паслер отметил, что проект метро продолжает реализовываться в соответствии с намеченным планом. На эти цели предназначено финансирование, а власти Екатеринбурга определили подрядчика для выполнения работ.

Сейчас специалисты оценивают пассажиропотоки, чтобы определить, где строительство будет наиболее востребовано. Какой это будет формат – наземное или подземное метро – решат с учетом инженерных, транспортных и экономических факторов.

– Когда город представит и защитит концепцию, мы оценим стоимость проекта и перейдем к вопросам его реализации, – отметил Денис Паслер.

Глава региона подчеркнул, что важно не просто реализовать новый транспортный проект, а обеспечить его востребованность и эффективность.