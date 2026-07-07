Станция метро «Северная» появится в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге появится новая станция метро, которая получит название «Северная». Городское Управление капитального строительства уже нашло потенциального подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования проектирования и строительства.
- Подрядчику предстоит проработать продление первой линии метрополитена в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная». Необходимо рассмотреть не менее трех вариантов трассировки, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Кроме того, подрядчику потребуется разработать варианты по диаметрам тоннелей – 6 и 10 метров, а также определить технические характеристики.
Деньги на создание новой станции выделят из бюджетов города и Свердловской области. Отмечается, что все работы планируется завершить до 30 марта 2027 года.