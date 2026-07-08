В Свердловской области остаются затопленными 48 домов

Ликвидация последствий паводка продолжается. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области после сильных ливней остаются затопленными 5 частных домов, 43 дачных дома, 752 приусадебных участка и восемь низководных мостов в 18 населенных пунктах региона. Эвакуация населения не требуется.

– Наблюдается положительная динамика: за минувшие сутки от паводковых вод освободились 5 жилых и 9 дачных домов, 204 приусадебных участка в 12 населенных пунктах. В то же время в 3 населенных пунктах произошло подтопление 32 приусадебных участков, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Паводковая ситуация в регионе улучшается, однако в ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем воды в реке Ница – это связано с добегание волны от сброса Режевского и Алапаевского гидроузлов.

Для ликвидации последствий паводка привлечены 233 человека и 52 единицы техники, из них от МЧС 179 специалистов и 45 единиц спецтехники.