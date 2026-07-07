Певицу Монеточку* заочно приговорили к году лишения свободы

Певицу Монеточку* приговорили к одному году лишения свободы Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд в Москве заочно вынес приговор певице из Екатеринбурга Монеточке*. Елизавету Гырдымову* 7 июля 2026 года признали виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, что уголовное дело в отношении исполнительницы завели еще в 2024 году. Она опубликовала в социальной сети сообщения и материалы без указания на то, что они были созданы иноагентом. Кроме того, ранее Елизавета Гырдымова* уже привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

В качестве наказания суд назначил певице 1 год лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов на 3 года.

*признана иностранным агентом в РФ