«Товарищи подумали, что их приятель балуется»: в Сысерти утонул 11-летний мальчик

Тело 11-летнего мальчика нашли только утром 7 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сысерти днем 6 июля утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла на реке Арамилка в селе Патруши. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчики отправились купаться вчетвером без разрешения родителей.

– Находясь в воде, один из них неожиданно стал махать руками, но при этом, со слов очевидцев, не звал на помощь. Товарищи подумали, что их приятель просто балуется. Тревогу забили лишь тогда, когда он скрылся под водой. Тело 11-летнего ребёнка нашли только утром 7 июля, – отметил Валерий Горелых.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Следствие устанавливает, были ли приняты должностными лицами меры по недопущению трагедии.

Руководство ОВД Сысерти направило в адрес глав территориальных администраций Сысерти письма с просьбой оперативно установить в необорудованных местах баннеры о запрете купания. Этот вопрос уже поднимался на заседании комиссии по ЧС 2 июня, однако работы проведены не были. На месте, где утонул мальчик, табличка о запрете купания также отсутствовала.

6 июля в Белоярском районе также утонула 17-летняя девушка. Ее тело пока не нашли.