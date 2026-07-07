В Белоярском утонула 17-летняя девушка

Тело девушки пока не нашли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белоярском в реке Пышма утонула 17-летняя девушка. Трагедия произошла в ночь на 6 июля, когда она купалась вместе с матерью и пошла ко дну. Тело несовершеннолетней пока не нашли, женщина находится в больнице.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в Центре спасения Заречного, трагедия произошла в микрорайоне Инструментальный. На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Напомним, что в Каменске-Уральском утонул 17-летний юноша, который приехал на день рождения подруги.

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