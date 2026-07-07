В Свердловской области утонули два ребенка

За сутки на Урале утонули двое несовершеннолетних Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 6 июля утонули двое несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное МЧС.

Первая трагедия произошла на реке Пышма в Сухом Логу. Вторая – на акватории Нижне-Качканарского водохранилища в Качканаре.

– По обоим случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия, – сообщили в ведомстве.

К сожалению, это не единственные случаи за июль. 4 числа 17 летний парень плавал с двумя подругами в реке Исеть под Каменском-Уральским. Находясь в воде, он поскользнулся, и, так как плавать не умел, выбраться не смог. Парня унесло течением, поиски продолжаются до сих пор.

Еще одна трагедия произошла в Нижнем Тагиле. На территории парка «Народный» в акватории реки Тагил утонула 13-летняя девочка. Находясь в воде в спасательном круге ее начало уносить течением, она запаниковала и выпала из спасательного средства. Ее поиски также продолжаются.