В школах Екатеринбурга осталось больше 4,6 тысячи мест для первоклассников

На данный момент в школы Екатеринбурга были зачислены больше 15 тысяч первоклассников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге, как и во всей Свердловской области, с 6 июля 2026 года стартовал второй этап подачи заявлений для зачисления ребенка в первый класс. Как рассказали в мэрии, в городских школах осталось еще 4 678 мест для будущих учеников.

- Информация о свободных местах, телефоны, по которым родители могут задать вопросы, касающиеся приемной кампании, размещены на официальных сайтах школ. Способы подачи заявления не изменились, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего в школы были зачислены уже свыше 15 тысяч ребят. Места остались в 129 учреждениях из 158.

Отметим, что если во время первого этапа заявление можно было подать лишь в школы по месту жительства, то сейчас родители могут выбрать для ребенка любое учреждение. Главное условие – наличие свободных мест. Второй этап зачисления продлится до 5 сентября.