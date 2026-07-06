В Свердловской области стартовал второй этап зачисления в первые классы

Теперь родители могут подать документы в любые школы региона, где остались свободные места Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 6 июля 2026 года стартовал второй этап записи детей в первые классы. Если во время первого этапа родители могли подать документы лишь в школы по месту жительства, то теперь можно выбрать любое учреждение, где остались свободные места.

- В первый класс принимаются дети в возрасте не младше 6,5 лет и не старше 8 лет. Подать заявление можно несколькими способами: через Госуслуги, лично в образовательной организации или направив документы заказным письмом, - пояснили в региональном департаменте информационной политики.

Второй этап приема заявлений продлится до 5 сентября.

Отмечается, что в предстоящем учебном году школы ожидают около 41 тысячи первоклассников, почти половина из которых будут обучаться в Екатеринбурге. Всего для ребят подготовлены 978 учреждений. Из них 914 – муниципальные, 49 – государственные. Остальные 15 школ являются частными.