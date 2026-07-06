Новые пять автобусов-гармошек приехали в Екатеринбург

Пять автобусов-гармошек прибыли в Екатеринбург. Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбург приехали новые пять автобусов-гармошек. Прибывший транспорт оказался первым из новой партии. Оставшиеся 10 автобусов поступят в уральскую столицу до конца 2026 года. Напомним, что соответствующий контракт мэрия заключила в мае.

- Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город» – она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Данные выводятся на электронное табло, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Длина новых автобусов-гармошек составляет 18 метров, а вместительность – 184 человека. Предполагается, что в сентябре прибывший транспорт выйдет на маршруты №50, 64 и 67.

Всего в 2026 году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 140 новыми автобусами. Порядка 120 единиц передадут Гортрансу, а остальную часть – частным перевозчикам.