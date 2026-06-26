В Екатеринбург приедут новые 140 автобусов

Порядка 15 единиц нового транспорта будут составлять автобусы-«гармошки» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург до конца 2026 года поступят 140 новых автобусов. Порядка 100 из них относятся к большому классу, еще 25 – к среднему. Оставшиеся 15 единиц будут составлять автобусы-«гармошки». Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- В этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 140 новыми автобусами. Большая часть, 120 единиц, будут переданы в ведение Гортранса, оставшиеся 20 будут работать у частных автоперевозчиков, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Напомним, что сейчас также проходит закупка 50 новых трехсекционных трамваев, семь из которых уже прибыли в уральскую столицу. Их планируется направить в микрорайон ЖБИ и Академический район.

Отмечается, что Денис Паслер поставил мэру Алексею Орлову задачу рационально распределить транспорт, который поступает в город.