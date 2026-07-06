Новые буи появились на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге

На Верх-Исетском пруду установили 10 новых буев. Фото: Администрация Екатеринбурга

На Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге появилась линия новых буев. Все 10 единиц установили по траектории от полуострова Баран до парка «Территория ветра». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Каждый буй весом 45-55 килограмм сделан из линейного полиэтилена. Их позиции соответствуют бетонным опорам линии электропередач, размещенным на дне пруда, - пояснили в мэрии.

Новые буи не подвержены выгоранию и изменению цвета под воздействием осадков и солнечных лучей, а также имеют стойкость к повышенным и пониженным температурам. Отмечается, что днем их можно увидеть на расстоянии 1,5-2 тысячи метров. Буи предупреждают экипажи судов о подводных препятствиях.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что купание на городских водоемах запрещено. На берегах местных озер и водохранилищ установлены соответствующие знаки. Напомним, что ни один водоем не был признан пригодным для купания.