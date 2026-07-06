На Среднем Урале заработала горячая линия по вопросам платного образования

Горячая линия работает для потребителей платных образовательных услуг Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 6 июля 2026 года стартовала горячая линия по вопросам платного образования. Работать она будет до 17 июля в будние дни с 8:30 до 17:00. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Свердловчане смогут задать вопросы, касающиеся порядка заключения и расторжения договоров, оплаты и возврата средств. Специалисты ведомства дадут рекомендации, что делать в случае наличия претензий к качеству платных образовательных услуг, - пояснили в ведомстве.

Областное Управление будет принимать звонки по следующему телефону: (343) 374-14-55. С полным списком номеров можно ознакомиться на официальном сайте свердловского Роспотребнадзора.

Напомним, что на Среднем Урале продолжается приемная кампания. По данным на 3 июля, заявления в колледжи подали уже больше 7 тысяч абитуриентов.