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НовостиОбщество6 июля 2026 12:43

На Среднем Урале заработала горячая линия по вопросам платного образования

Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам платного образования
Никита ПРИХОДЬКО
Горячая линия работает для потребителей платных образовательных услуг

Горячая линия работает для потребителей платных образовательных услуг

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 6 июля 2026 года стартовала горячая линия по вопросам платного образования. Работать она будет до 17 июля в будние дни с 8:30 до 17:00. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Свердловчане смогут задать вопросы, касающиеся порядка заключения и расторжения договоров, оплаты и возврата средств. Специалисты ведомства дадут рекомендации, что делать в случае наличия претензий к качеству платных образовательных услуг, - пояснили в ведомстве.

Областное Управление будет принимать звонки по следующему телефону: (343) 374-14-55. С полным списком номеров можно ознакомиться на официальном сайте свердловского Роспотребнадзора.

Напомним, что на Среднем Урале продолжается приемная кампания. По данным на 3 июля, заявления в колледжи подали уже больше 7 тысяч абитуриентов.