На Среднем Урале абитуриенты подали свыше 7 тысяч заявлений в колледжи

Прием документов на очную форму обучения продлится до 15 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за две недели приемной кампании абитуриенты подали больше 7 тысяч заявлений в колледжи.

Самыми популярными направлениями стали «Юриспруденция» и «Архитектура», а также «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Также весьма востребованными остаются специальности в сферах металлургии и машиностроения, энергетики, медицины и педагогики, информационных технологий.

- В 2026 году на обучение за счет средств областного бюджета в учреждения среднего профессионального образования смогут поступить более 27 тысяч человек. Количество бюджетных мест увеличено на 245 по сравнению с прошлым годом, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

Кроме того, в этом году впервые были предусмотрены 25 бюджетных мест по направлению «Ядерная энергетика и технологии».

Отмечается, что прием документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.