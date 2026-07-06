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НовостиОбщество6 июля 2026 11:24

В Свердловской области отменили режим атаки БПЛА

В Свердловской области снят режим беспилотной опасности
Екатерина ГАПОН
Режим атаки БПЛА снят

Режим атаки БПЛА снят

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 6 июля в 16:10 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

– Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области! – написал глава региона в своих социальных сетях.

Напомним, что режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области 6 июля в 08:32. Он действовал почти 8 часов. Во время действия режима атаки БПЛА в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были сняты в 14:51.

По этой причине из Екатеринбурга массово задерживаются рейсы. Самолет до Москвы и Бишкека отменили, еще 19 рейсов перенесли. За соблюдением прав ожидающих пассажиров следит транспортная прокуратура.