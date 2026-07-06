Обстановка в аэропорту спокойная, не смотря на задержки. Фото: пресс-служба Кольцово

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово массово задерживают рейсы после введения в Свердловской области режима беспилотной опасности. 6 июля в 15:21 ограничения на выпуск и прилет воздушных судов, однако по данным онлайн-табло отменены два рейса, задержаны – 19.

Отменены рейсы до Москвы и Бишкека, задержаны до Казани, Уфы, Сочи, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Минеральных Вод, Ханты-Мансийска, Мурманска, Калининграда, Оренбурга, Красноярска, Самары, Нягани и Тбилиси.

– Наши службы делают все возможное, чтобы пребывание пассажиров у нас было максимально комфортным. В общедоступных зонах и зонах ожидания вылета путешественникам доступна питьевая вода. По запросу сотрудники аэропорта выдают пассажирам коврики, соответствующие объявления звучат в терминалах, – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Пассажирам также доступна комната матери и ребенка, медпункт и Wi-Fi. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Актуальную информацию о статусе рейсов можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта.