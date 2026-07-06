В Екатеринбурге представили реанимационную для младенцев

У инкубатора открывается крышка, благодаря чему он становится открытой реанимационной системой Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Екатеринбурге на пресс-подходе XVI международной промышленной выставки ИННОПРОМ представили инкубатор для новорожденных VEDAL A-2000. Фишка в том, что у него открывается крышка, и инкубатор превращается в открытую реанимационную систему. Гостям эксклюзивного показа экспонатов продемонстрировали принцип его работы.

Кроме того, на пресс-подходе показали беспилотный трамвай 71-923м «Богатырь М». Курсировать транспорт будет по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма. Тестирование начнут сразу после ИННОПРОМа, но беспилотную систему пока тестировать не будут – трамвай поедет с водителем.

Для увеличения пассажировместимости из середины двухсекционного низкопольного трамвая убрали сидения, их осталось 35. Всего в транспорт вмещается 222 пассажира.