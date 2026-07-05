В Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ показали беспилотный трамвай

Беспилотный трамвай «Богатырь М» начнут тестировать с водителем Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на пресс-подходе XVI международной промышленной выставки ИННОПРОМ представили беспилотный трамвай 71-923м «Богатырь М». Он будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма.

– Он выйдет на тестовые испытание в Верхней Пышме на маршруте до Екатеринбурга. Но пока он будет тестироваться с водителем. Беспилотную систему пока испытывать не будут, – рассказал гендиректор ПК Транспортные системы Андрей Юхненко.

Двухсекционный низкопольный трамвай может вместить в себя 222 пассажира. Количество сидячих мест – 35.

Также на пресс-подходе представили экспонент комплекса бортового оборудования «Авиатор». Он применяется в малой авиации. На выставке представили экспонат, который копирует оборудование. Гости могут сесть и сфотографироваться.

На выставке представлен экспонат, за который можно сесть Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также участникам показали инкубатор для новорожденных VEDAL A-2000. У него открывается верхняя крышка, что превращает его в открытую реанимационную систему.

Инкубатор благодаря откидной крышке становится открытой реанимацией Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

На пресс-подходе также представили модель высокоскоростного поезда ,который производится на заводе «Уральские локомотивы» и Спортпрототип BR03– Современный и технологичный российский гоночный автомобиль.

Модель высокоскоростного поезда также представлена на выставке Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП