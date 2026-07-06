В аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на полеты

Фото: Ольга ЮШКОВА.
6 июля в 10:21 в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Это связано с действием в Свердловской области режима беспилотной опасности.
– Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – сообщает Росавиация.
Напомним, что 6 июля в 08:32 в Свердловской области объявили режим атаки БПЛА. Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры.
В целях обеспечения безопасности в регионе могут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета. Напоминаем, что в случае, если вы нашли обломки, их нельзя поднимать или пытаться переместить. Также в Свердловской области действует запрет на фото и видеосъемку беспилотников и работы ПВО.
6 июля в 14:51 с аэропорта Кольцово сняли ограничения на выпуск и прием самолетов.