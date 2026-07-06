В Свердловской области 6 июля объявили режим беспилотной опасности

Режим атаки БПЛА ввели в 08:32 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 6 июля в 08:32 ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. — Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, — сообщил глава Свердловской области. Отмечается, что в целях обеспечения безопасности могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Жителям Свердловской области напоминают: ни в коем случае не поднимайте и не пытайтесь перемещать найденные обломки. Кроме того, в регионе по-прежнему действует запрет на фото и видеосъемку бесиплотников и работы ПВО. Ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пока не вводились.