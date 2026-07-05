Паводковая ситуация в Нижнем Тагиле стабилизируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле паводок идет на спад. Как сообщил глава города Владислав Пинаев, уровень воды в водоемах стабильно снижается, и сброс через платины становится меньше.

– В Нижнетагильском пруду и Леневском водохранилище уровень воды за сутки снизился на 11 сантиметров. Черноисточинское водохранилище - снижение на 2 сантиметра, – отметил Владислав Пинаев.

Сброс через гидротехнические сооружения уменьшился до 68 кубических метров в секунду и продолжает снижаться. Также от воды активно освобождаются подтопленные участки. За обстановкой следят специалисты администрации, единой диспетчерской службы и спасатели.

Напомним, что в Нижнем Тагиле из-за паводка затопило более 400 земельных участков, из опасной зоны были эвакуированы свыше 100 человек.