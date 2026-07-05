Михаил Мишустин встретится с Денисом Паслером в Екатеринбурге

Михаил Мишустин встретится с Денисом Паслером и примет участие в пленарном заседании на ИННОПРОМе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель правительства Михаил Мишустин 5 июля встретиться с Губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. 6 июля Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании XVI международной промышленной выставки ИННОПРОМ «Индустрия 360: производство без границ».

— В заседании также примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Республики Белоруссия Александр Турчин, премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, а также председатель кабинета министров Киргизской Республики – руководитель администрации президента Киргизской Республики Адылбек Касымалиев, — сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, в Свердловскую область приедут первый заместитель председателя правительства Денис Манутров, запредседателя правительства Алексей Оверчук и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.