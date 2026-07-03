Никол Пашинян посетит международную выставку ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 6 по 9 июля пройдет международная промышленная выставка «Иннопром». Одним из главных гостей станет премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в последнее время набрал популярность не только благодаря политической деятельности, но видео в социальных сетях.

В 2025 году Пашинян неожиданно стал активно публиковать короткие видео, которые понравились русскоязычной аудитории. На его странице можно найти ролики под монолог Данилы Багрова из фильма «Брат-2» или же под песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». В конце каждого видео премьер-министр показывает сердечко своим подписчикам.

Пашинян снял ролик под монолог из фильма «Брат-2»

Информация о визите Пашиняна появилась на официальном сайте «Иннопрома». Судя по программе, министр примет участие в пленарном заседании «Индустрия 360: производство без границ». Помимо Пашиняна в Екатеринбурге ожидают визит Михаила Мишустина – председателя Правительства РФ; Александра Турчина - премьер-министра Беларуси; Олжаса Бектенова - премьер-министра Казахстана.

Помимо Пашиняна на выставку ожидают визит Михаила Мишустина – председателя Правительства РФ. Фото: сайт выставки "Иннопром"

Напомним, 1 июля стало известно, что Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор, инициатором которого выступила Армения. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

В этом году «Иннопром» состоится уже в 16-й раз. В деловую программу вошли около 100 сессий, посвященных развитию инновационных и человекоориентированных производственных систем. Страной-партнером выставки стала Индонезия.

UPD: Фамилия премьера Армении Никола Пашиняна исчезла с сайта выставки «Иннопром». На 15:43 его нет в перечне спикеров, где он был указан ранее. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий у организаторов выставки. Ответ ожидается.