В Екатеринбург едут пять новых автобусов-гармошек

Пять новых автобусов приедут в Екатеринбург утром 6 июля. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбург отправились пять автобусов-гармошек особо большого класса. Новый транспорт прибудет в столицу Урала утром 6 июля, сообщили в Гортрансе.

Предполагается, что автобусы выйдут на маршрут №50 «УрФУ – Широкая речка», №64 «Мичуринский – Компрессорный» и №67 «Ритейл-парк Солнечный – ДМБ №9».

– Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. Длина машин – 18 метров, они рассчитаны на 184 человека, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Это уже вторая крупная закупка автобусов особо большого класса. Первая партия «гармошек», закупленная в прошлом году, работает на маршрутах №49 «ЖБИ – ТЦ Мега» и №51 «Академика Ландау – Елизавет».

В 2026 году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 140 новыми автобусами. 120 из них передадут Гортрансу, остальную часть – частным перевозчикам. Из них 100 автобусов относятся к большому классу, 15 – к особо большому и 25 – к среднему.