Российские колонии на ярмарке продукции в Екатеринбурге заработали 3 миллиона

На выставке были представлены мангальные зоны, качели, беседки, мебель для дома и дачи. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Екатеринбурге завершилась двухдневная специализированная выставка-ярмарка продукции, выпускаемой в колониях. В этом году она прошла в 15-й раз. Свои изделия во Дворце молодежи представили 9 территориальных органов ФСИН России по Пермскому краю, Курганской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской, Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан.

– Они привезли челябинские шкатулки из натурального камня, омские ножи, сабли с элементами из драгоценных металлов и камнями, пермский трикотаж, плетеные корзины и разные декоративные поделки из соломы для дома и дачи, оренбургские живописные картины и иконы. Широко представлены башкирские сувениры, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Свердловские колонии представили мангальные зоны, качели, беседки, мебель для дома и дачи, и даже мясные продукты. Выставку также посетили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

Выставку также посетили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

За два дня выставки учреждения 9 регионов ФСИН заработали 2,9 миллиона рублей. Отметим, что свердловские колонии – промышленные лидеры страны. В 2025 года исправительные учреждения выпустили продукции почти на 5 миллиардов рублей.