Продукцию российских колоний представят на ярмарке в Екатеринбурге

На ярмарке представят множество различных изделий. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В Екатеринбурге 3 и 4 июля 2026 года во Дворце молодежи будет проходить ярмарка продукции российских колоний. В ней поучаствуют территориальные органы ФСИН из девяти регионов страны: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Самарской и Курганской областей, а также Пермского края и Республики Башкортостан.

- Что привезут с собой регионы: челябинские шкатулки из натурального камня, омские ножи, сабли с элементами их драгоценных металлов и камнями, пермский трикотаж и плетенные корзины, оренбургские живописные картины и иконы, башкирские сувениры, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

На ярмарке будут представлены мангальные зоны. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Свердловская область на ярмарке представит различную мебель для дома и дачи, качели, беседки, мангальные зоны, а также множество изделий ручной работы.

Свердловская область представит различную мебель для дома и дачи. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Отмечается, что региональные учреждения ГУФСИН в прошлом году выпустили продукции на 4,12 миллиарда рублей.