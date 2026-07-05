В Свердловской области остаются затопленными 134 дома

Во многих населенных пунктах продолжается откачка воды

В Свердловской области в результате паводка после сильных ливней остаются затопленными 82 частных и 52 дачных дома, 1113 приусадебных участков и 8 низководных мостов. При этом отмечается спад воды – за сутки от нее освободились 38 жилых и один дачный дом, а также 789 участков. Подтопление произошло в пяти жилых домах и на 71 земельном участке.

– Необходимость в эвакуации граждан на сегодняшний день отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находятся 2 человека, включая одного ребенка, остальные пострадавшие проживают у родственников, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами, там налажена лодочная переправа и подвоз питьевой воды. Сотрудники МЧС ведут непрерывное наблюдение за уровнем воды и осуществляют подводные обходы.

Ликвидация последствий паводка продолжается: расчищаются русла рек, берега отсыпают и очищают от мусора, осматриваются мосты и дороги. Межведомственные комиссии ведут оценку ущерба для последующих выплат.

К работе в зоне подтоплений привлечены 295 человек и 73 единицы техники, из них от МЧС – 224 специалиста и 61 единица техники.