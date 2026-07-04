Уровень воды в Кушвинском округе упал на 45 сантиметров

Ситуация с уровнем воды начинает улучшаться Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнюю неделю июня на Свердловскую область обрушились сильные дожди. Из-за них многие населенные пункты Среднего Урала подтопило. Так, например, уровень воды повысился в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Нижних Сергах, Кушве и в других районах региона.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, сейчас во муниципалитетах вода активно уходит, экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия паводка и восстанавливают инфраструктуру.

- В Кушвинском МО уровень воды упал на 45 см за двое суток благодаря расчистке русла и своевременному демонтажу пешеходных мостов. Все жилые дома освободились от воды, - сообщили в департаменте.

Также вода полностью ушла из Нижнесергинского района; в Нижнем Тагиле восстановлено транспортное сообщение со всеми селами; в Первоуральске от воды освободили улицу Паром, жителям предоставляют насосы для откачки воды и тепловые пушки.

Затопленными остаются 8 низководных мостов и 2 участка дорог, временно ограничено прямое автосообщение с 35 населенными пунктами в Байкаловском, Туринском, Слободо-Туринском, Талицком, Шалинском районах.