Вода отрезала село от города. Выбраться матери с ребенком помогли спасатели Фото: ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ (БОБРОВКА), vk.com

В Нижнем Тагиле сотрудники поисково-спасательной службы помогли женщине с 4-месячной дочкой выбраться из затопленной зоны. Все произошло в селе Елизаветинское 30 июня. Рассказ женщины о ее спасении появился в группе «Инцидент Нижний Тагил» в VK.

- На помощь к нам прибыла поисково-спасательная служба ПСГ-1. Меня эвакуировали с 4-месячной дочкой, которая находится на искусственном вскармливании, на определенной смеси, не вызывающей аллергии, - написала женщина. – Целый день шел сильный дождь, у нас отключили электричество, и мы решили ради безопасности отложить поездку на утро. Как оказалось – зря.

Жители села Елизаветинское отметили, что эвакуация для многих стала необычным приключением без паники и волнения Фото: ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ (БОБРОВКА), vk.com

По словам женщины, из-за паводка была затоплена единственная дорога, которая связывала село и город. В итоге младенец мог остаться без необходимого для него питания. На помощь им приехали спасатели.

- Пока мы пробирались сквозь потопы, я про себя мысленно читала молитвы, - рассказала жительница Елизаветинского. - Попросила водителя: «Если вдруг мы перевернемся или течение нас унесет – спасите, пожалуйста, в первую очередь моего ребенка».

Эвакуацию жителей села Елизаветинское провела команда Поисково-спасательной службы ПСГ 1 Фото: ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ (БОБРОВКА), vk.com

Семью доставили в безопасность. Как сообщает автор поста, сейчас они уже дома. Добавим, что по данным МЧС в Свердловской области на 09.24 2 июля остаются затопленными больше 300 частных жилых и дачных домов и 3112 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях.

- За сутки от воды освободились 183 частных жилых дома, 1451 приусадебный участок, 2 участка автомобильных дорог, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.