Водителей предупредили о ремонтных работах у аэропорта Кольцово

4 июля возле аэропорта ведутся плановые дорожно-строительные работы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водителей предупредили о возможных пробках возле Кольцово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на подъезде и на привокзальной площади сегодня ведутся плановые дорожно-строительные работы.

- Просим учитывать это при планировании поездки в аэропорт, - сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что сотрудники парковки при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки.

Напомним, с 14 июля в Екатеринбурге на два месяца перекрывают участок улицы Ротная, в районе дома №21 по улице Комбинатской. Причиной стало строительство сетей водоснабжения. Ограничения продлятся до 12 сентября.