Водителей предупредили о ремонтных работах у аэропорта Кольцово

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Водителей предупредили о возможных пробках возле Кольцово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на подъезде и на привокзальной площади сегодня ведутся плановые дорожно-строительные работы.
- Просим учитывать это при планировании поездки в аэропорт, - сообщили в пресс-службе.
Также там отметили, что сотрудники парковки при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки.
Напомним, с 14 июля в Екатеринбурге на два месяца перекрывают участок улицы Ротная, в районе дома №21 по улице Комбинатской. Причиной стало строительство сетей водоснабжения. Ограничения продлятся до 12 сентября.