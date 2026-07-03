На горном марафоне в Свердловской области организуют раздельный сбор мусора

Участники марафона смогут поучаствовать в раздельном сборе мусора. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области на горном марафоне «Конжак», который пройдет 4 июля, организуют раздельный сбор мусора. Таким образом, участники мероприятия смогут поучаствовать в экологической инициативе, реализуемой уже второй год подряд.

- Уже второй год участники марафона могут сортировать отходы прямо на площадке, а собранные вторичные ресурсы направляются на переработку, - рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Егор Свалов.

В лагере марафона установили 15 контейнеров для сбора ТКО. Из них два предназначены для стекла и еще два – для пластика. Отмечается, что в прошлом году, когда инициатива была организована впервые, раздельный сбор мусора прошел успешно.

Напомним, что «Конжак» соберет порядка двух тысяч участников. Среди них как опытные спортсмены, так и начинающие марафонцы. Им предстоит выйти на дистанцию 42 километра.