В Свердловской области 4 июля пройдет горный марафон

Участники марафона выйдут на дистанцию 42 километра. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 4 июля 2026 года пройдет горный марафон «Конжак». Мероприятие состоится в регионе уже 29-й раз и соберет порядка двух тысяч участников, среди которых как опытные марафонцы, так и начинающие спортсмены.

- Дистанция марафона составляет 42 километра. Половина маршрута проходит по пути к вершине горы Конжаковский Камень – высшей точке Свердловской области. Также состоится первенство среди команд муниципальных образований региона, - рассказали в областном Департаменте информационной политики.

Для бегущих подготовили специальные номинации и культурную программу. Тем, кто поучаствовал в марафоне 15 и более раз, вручат нагрудные знаки «Почетный конжаковец» и соответствующее удостоверение.

Отмечается, что сейчас на официальном сайте горного марафона проходит регистрация, которая продлится до 1 июля.