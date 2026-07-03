Председателем совета судей Свердловской области назначена Ирина Зиновьева

Решение было принято единогласно. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Свердловской области прошло внеочередное заседание совета судей региона, в ходе которого был избран новый председатель органа. Им стала Ирина Зиновьева, возглавляющая Березовский городской суд. Соответствующее решение было принято единогласно.

- Необходимость в выборах председателя и члена совета судей региона возникла после назначения Бориса Романова председателем Ярославского областного суда. До назначения на должность он возглавлял совет судей нашего региона, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее Ирина Зиновьева занимала пост заместителя председателя совета, а также возглавляла Комиссию по информатизации и автоматизации работы судов и взаимодействию со СМИ. Отмечается, что на новую должность ее порекомендовал глава облсуда Владимир Дмитриев.

Также состав совета судей Свердловской области пополнила Анастасия Олькова.